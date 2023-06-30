«Локомотив» объявил об уходе трех игроков

Пресс-служба »Локомотива» объявил об уходе из клуба трех футболистов.

Как сообщает официальный сайт «железнодорожников», из команды ушли форвард Франсуа Камано, а также защитники Дмитрий Живоглядов и Игорь Смольников.

Отмечается, что у всех вышеперечисленных игроков закончились контракты с клубом РПЛ.

Камано с 2020 года в составе железнодорожников забил 18 голов в 91 матче. Живоглядов выступал за «Локомотив» с 2019 года, в 94 играх отметился десятью голевыми передачами. Смольников вернулся в московский клуб в феврале нынешнего года.