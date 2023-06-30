Агент Живоглядова высказался о будущем игрока после ухода из «Локомотива»

Агент российского защитника Дмитрия Живоглядова высказался относительно клуба, в котором игрок продолжит карьеру.

Напомним, что сегодня «Локомотив» объявил об уходе 29-летнего футболиста из команды в связи с истечением срока контракта.

«Живоглядов скоро подпишет контракт с клубом из РПЛ. С каким? Скоро клуб объявит», — приводит «Метарейтинг» слова Валерюса Мижигурскиса.

Добавим, что Живоглядов выступал за «Локомотиве» с 2019 года. Дмитрий провел 94 матча, в которых отдал десять голевых передач.