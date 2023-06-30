«Лейпциг» объявил об аренде полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью пополнил состав «Лейпцига».

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, 20-летний футболист перешел в команду на правах аренды.

«Для меня, как для молодого игрока, это большой шаг — перейти из АПЛ в Бундеслигу и «РБ Лейпциг». Я присоединяюсь к клубу, который очень силен и успешен в последние сезоны. Теперь я хотел бы помочь развить это, и я действительно с нетерпением жду этого нового вызова», — заявил Карвалью.

В минувшем сезоне полузащитник провел 13 матчей, в которых отметился двумя забитыми голами.