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Павлюченко сравнил РПЛ с «Жигулями», а АПЛ - с «Мерседесом»

Роман четыре года играл в АПЛ.
30 июня 2023 16:50
автор: Александр Кожевников

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко высказался о разнице в уровне между российской Премьер-лигой и АПЛ.

«АПЛ — это лучший чемпионат. Меня постоянно спрашивают, с чем его можно сравнить. И я отвечаю: «Сравните свои ощущения, когда вы ездите на автомобиле «Жигули», а потом пересаживаетесь на «Мерседес», тогда вам будет все понятно». Так и в футболе», - приводит слова Павлюченко «Татар-информ».

Напомним, Павлюченко выступал в составе «Тоттенхэма» с 2008 по 2012 годы, после чего вернулся в РПЛ.

источник: Татар-информ
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