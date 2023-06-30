Павлюченко сравнил РПЛ с «Жигулями», а АПЛ - с «Мерседесом»

Бывший нападающий сборной России и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко высказался о разнице в уровне между российской Премьер-лигой и АПЛ.

«АПЛ — это лучший чемпионат. Меня постоянно спрашивают, с чем его можно сравнить. И я отвечаю: «Сравните свои ощущения, когда вы ездите на автомобиле «Жигули», а потом пересаживаетесь на «Мерседес», тогда вам будет все понятно». Так и в футболе», - приводит слова Павлюченко «Татар-информ».

Напомним, Павлюченко выступал в составе «Тоттенхэма» с 2008 по 2012 годы, после чего вернулся в РПЛ.