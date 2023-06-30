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Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов

Он был забит еще во время группового этапа.
30 июня 2023 17:04
автор: Александр Евграфов

Гол бывшего нападающего «Пари Сен-Жермена» Лионеля Месси признан лучшим в сезоне-2022/23 в Лиге чемпионов, сообщается в соцсетях турнира.

Аргентинец отличился точным ударом с линии штрафной внутренней стороной стопы во время матча третьего тура группового этапа с португальской «Бенфикой», который завершился вничью - 1:1.

В июне Месси покинул состав действующих чемпионов Франции и перешел в клуб MLS «Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

В составе «ПСЖ», за который Месси выступал два сезона, он стал двукратным чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. Аргентинец является чемпионом мира, победителем Кубка Америки и семикратным обладателем «Золотого мяча».

источник: UEFA (УЕФА)
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