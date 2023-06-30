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М. Кержаков высказался о предстоящем товарищеском турнире «Зенита» с зарубежными клубами

Турнир пройдет с 1 по 15 июля.
30 июня 2023 17:30
автор: Александр Кожевников

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о предстоящем товарищеском международном турнире, который пройдет в Санкт-Петербурге.

«Есть ли особенности в подготовке к товарищескому турниру с зарубежными клубами? Мы отталкиваемся не от соперника, а от программы, составленной тренерами. Конечно, эти игры имеют значение, но в первую очередь главная задача — сбалансированно подойти к Суперкубку и старту чемпионата. Это самое важное, это на первом месте», - приводит слова Михаила Кержакова официальный сайт «Зенита».

Международный товарищеский турнир пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге. В турнире примут участие «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Нефтчи» (Баку, Азербайджан), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) и «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия). Матчи состоятся на аренах «Газпром Арена» и «Смена».

источник: ФК «Зенит»
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