«Атлетико» вернется к старой эмблеме с сезона-2024/25

Совет директоров футбольного клуба «Атлетико» из Мадрида утвердил решение, принятое большинством акционеров команды, о возвращении старой клубной символики с сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Команде будет возвращена клубная эмблема, которую она использовала до ее модернизации в 2017 году. Всего в голосовании приняли участие 77 690 членов клуба из 138 881, а за возвращение прежней клубной символики высказались 88,68% голосовавших.

За 120-летнюю историю существования мадридского «Атлетико» клуб менял эмблемы 12 раз. «Атлетико» 11 раз становился чемпионом Испании (последний раз в 2021 году), 10 раз обладателем Кубка страны и два раза Суперкубка. На международном уровне клуб трижды выигрывал Лигу Европы.