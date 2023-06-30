ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Атлетико» вернется к старой эмблеме с сезона-2024/25

Владельцы проголосовали за возвращение прежней символики.
30 июня 2023 17:32
автор: Александр Евграфов

Совет директоров футбольного клуба «Атлетико» из Мадрида утвердил решение, принятое большинством акционеров команды, о возвращении старой клубной символики с сезона-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Команде будет возвращена клубная эмблема, которую она использовала до ее модернизации в 2017 году. Всего в голосовании приняли участие 77 690 членов клуба из 138 881, а за возвращение прежней клубной символики высказались 88,68% голосовавших.

За 120-летнюю историю существования мадридского «Атлетико» клуб менял эмблемы 12 раз. «Атлетико» 11 раз становился чемпионом Испании (последний раз в 2021 году), 10 раз обладателем Кубка страны и два раза Суперкубка. На международном уровне клуб трижды выигрывал Лигу Европы.

источник: ФК «Атлетико» (Мадрид)
Первый тренер Миранчука хочет видеть Алексея в «Барселоне»
Миранчуком интересуется «Верона».
30.06.2023 17:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Челси» предложил новый контракт защитнику Колвиллу
Футболистом интересуются в «Брайтоне».
30.06.2023 17:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
М. Кержаков высказался о предстоящем товарищеском турнире «Зенита» с зарубежными клубами
Турнир пройдет с 1 по 15 июля.
30.06.2023 17:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гол Месси признан лучшим в Лиге чемпионов
Он был забит еще во время группового этапа.
30.06.2023 17:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
Павлюченко сравнил РПЛ с «Жигулями», а АПЛ - с «Мерседесом»
Роман четыре года играл в АПЛ.
30.06.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Лейпциг» объявил об аренде полузащитника «Ливерпуля»
«Лейпциг» объявил об аренде полузащитника «Ливерпуля»
Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в 16 млн евро.
30.06.2023 15:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Живоглядова высказался о будущем игрока после ухода из «Локомотива»
Футболист выступал за «Локомотиве» с 2019 года
30.06.2023 15:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Локомотив» объявил об уходе трех игроков
«Локомотив» объявил об уходе трех игроков
В сезоне‑2022/23 клуб занял восьмое место в чемпионате РПЛ.
30.06.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Интер» объявил об уходе Шкриньяра
«Интер» объявил об уходе Шкриньяра
Новый клуб 28-летнего словака давно известен.
30.06.2023 14:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.