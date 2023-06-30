ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Первый тренер Миранчука хочет видеть Алексея в «Барселоне»

Миранчуком интересуется «Верона».
30 июня 2023 17:56
автор: Александр Кожевников

Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков поделился мыслями о будущем футболиста.

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя.

Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но я думаю, итальянский чемпионат не намного слабее», - приводит слова Воронкова «Спорт-Экспресс».

Сезон-2022/2023 Миранчук проводил в аренде в «Торино». В составе «быков» он принял участие в 31 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Верона» рассчитывает арендовать российского игрока на следующий сезон с возможностью дальнейшего выкупа 27-летнего футболиста.

источник: «Спорт-Экспресс»
Иран впервые за 44 года разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд
Такого не было со времен Исламской революции.
30.06.2023 18:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дейли Блинд покинул «Баварию»
У футболиста закончился контракт.
30.06.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
В минувшем сезоне на счету футболиста три забитых мяча.
30.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» попрощался с футболистом сборной Колумбии
В составе туринского клуба он пять раз становился чемпионом Италии.
30.06.2023 18:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ярошик заявил, что Личка помог ему возглавить «Оренбург»
Клуб подготовился к уходу главного тренера.
30.06.2023 18:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Испанская налоговая инспекция обвинила Малкома в неуплате налогов
Испанская налоговая инспекция обвинила Малкома в неуплате налогов
Долг бразильца перевалил за 800 тысяч евро.
30.06.2023 18:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Абаскаль заявил, что назвал сына русским именем из-за уважения к «Спартаку»
Ребенок наставника красно-белых появился на свет в конце мая.
30.06.2023 18:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Челси» предложил новый контракт защитнику Колвиллу
Футболистом интересуются в «Брайтоне».
30.06.2023 17:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Атлетико» вернется к старой эмблеме с сезона-2024/25
Владельцы проголосовали за возвращение прежней символики.
30.06.2023 17:32
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.