Первый тренер Миранчука хочет видеть Алексея в «Барселоне»

Первый тренер полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Александр Воронков поделился мыслями о будущем футболиста.

«Конечно, я считаю, что он может попасть в команду топ-5 серии А. Мне кажется, что ему лучше играть в командах середняках, чтобы играть, забивать, радовать болельщиков и себя.

Конечно, я хотел бы увидеть в «Барселоне», потому что это была его мечта, когда он переезжал в «Аталанту». Изначально у него мечта была играть в Испании. Судьба его занесла в Италию. Но я думаю, итальянский чемпионат не намного слабее», - приводит слова Воронкова «Спорт-Экспресс».

Сезон-2022/2023 Миранчук проводил в аренде в «Торино». В составе «быков» он принял участие в 31 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что «Верона» рассчитывает арендовать российского игрока на следующий сезон с возможностью дальнейшего выкупа 27-летнего футболиста.