Абаскаль заявил, что назвал сына русским именем из-за уважения к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему дал своему ребенку второе имя Николай.

«Нам действительно здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно. Поэтому он должен знать и понимать, что родился в этом месте», - сказал Абаскаль пресс-службе «Спартака».

Сына главного тренера красно-белых зовут Гильермо-Николай. Напомним, что одним из основателей клуба является Николай Старостин.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место.