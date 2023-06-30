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Абаскаль заявил, что назвал сына русским именем из-за уважения к «Спартаку»

Ребенок наставника красно-белых появился на свет в конце мая.
30 июня 2023 18:07
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему дал своему ребенку второе имя Николай.

«Нам действительно здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно. Поэтому он должен знать и понимать, что родился в этом месте», - сказал Абаскаль пресс-службе «Спартака».

Сына главного тренера красно-белых зовут Гильермо-Николай. Напомним, что одним из основателей клуба является Николай Старостин.

Добавим, что в прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место.

источник: ФК «Спартак»
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