Испанская налоговая инспекция обвинила Малкома в неуплате налогов

Бразильский вингер «Зенита» Малком является должником испанской налоговой полиции, сообщается в документе, опубликованном на сайте налогового агентства Испании.

Ведомство опубликовало список должников, которые по состоянию на конец 2022 года задолжали более € 600 тысяч. В этот перечень попал и Малком, выступавший за «Барселону» с 2018 по 2019 год. Долг бразильца составляет 821 917 евро. Среди должников назван бывший вице-президент технического судейского комитета Хосе Мария Энрикес Негрейра, который обвиняется в коррупции. Его долг превышает 1,1 млн евро.

Малком перешел «Зенит» летом 2019 года из испанской «Барселоны», а летом 2022 года подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом.