Ярошик заявил, что Личка помог ему возглавить «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал, как возглавил команду.

«Месяца два назад я говорил с Марцелом Личкой. Он сказал, что есть вариант, при котором уйдет из клуба. И что он рассказал про меня руководству. Потом была тишина, я поехал отдыхать в Турцию. Тогда снова позвонил Марцел: «Выглядит все так, что я ухожу. Поговори со спортивным директором — Димой. Они будут рады пригласить тебя». Так все и случилось», - приводит «Матч ТВ» слова Ярошика.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявлял, что соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. До этого Ярошик работaл в чешском «Теплице».

Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».

Напомним, что Личка ушел в московское «Динамо».