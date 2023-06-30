«Ювентус» попрощался с футболистом сборной Колумбии

Футболист сборной Колумбии Хуан Куадрадо покинул туринский «Ювентус», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

Контракт с 35-летним полузащитником истекает 30 июня, а новое соглашение не было предложено. Футболист покинет «Ювентус» в качестве свободного агента.

Куадрадо выступал за «Ювентус» с 2015 года, перейдя в итальянский клуб из лондонского «Челси». В составе «бьяконери» он провел 314 матчей, в которых забил 26 мячей и сделал 65 голевых передач, став в составе команды пятикратным чемпионом Италии, четырехкратным обладателем Кубка, и двукратным Суперкубка страны.