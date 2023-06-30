Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»

Защитник «Оренбурга» Александр Эктов перешел в «Краснодар», сообщается в Telegram-канале краснодарской команды.

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на три года.

В составе «Краснодара» защитник будет выступать под 23-м номером. В минувшем сезоне 27-летний футболист провел сыграл 31 матч во всех турнирах в составе «Оренбурга», в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи. Ранее Эктов выступал за ярославский «Шинник», «Олимп-Долгопрудный» и молодежную команду московского ЦСКА.

Портал Transfermark.com оценил трансферную стоимость игрока в 800 тысяч евро.