Дейли Блинд покинул «Баварию»

Нидерландский защитник Дейли Блинд покинул мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.

Блинд стал свободным агентом. Он выступал за «Баварию» с зимы 2023 года. В составе «Баварии» нидерландец провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

Кроме Блинда, Баварию» покинул португалец Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Ожидается, что Блинд может продолжить карьеру в «Жироне».