Дейли Блинд покинул «Баварию»

Нидерландский защитник Дейли Блинд покинул мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщает пресс-служба мюнхенцев.
Блинд стал свободным агентом. Он выступал за «Баварию» с зимы 2023 года. В составе «Баварии» нидерландец провел пять матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.
Кроме Блинда, Баварию» покинул португалец Жоау Канселу, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».
Ожидается, что Блинд может продолжить карьеру в «Жироне».
источник: ФК «Бавария»