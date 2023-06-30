ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» победить «Волгарь»

Москвичи провели первый предсезонный товарищеский матч.
30 июня 2023 19:01
автор: Александр Евграфов

Футболисты московского «Локомотива» победили «Волгарь» в товарищеском матче, организованном в рамках предсезонной подготовки. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников.

В составе москвичей отличились Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Вадим Раков и Алексей Батраков. За астраханскую команду забили Данила Смирнов и Тимур Жамалетдинов.

Этот матч стал дебютный в составе железнодорожников для Владислава Сарвели. Он появился на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.

Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 6 июля против «Балтики».

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первом туре «Локомотив» на своем поле сыграет с казанским «Рубином».

источник: «Советский спорт»
Иран впервые за 44 года разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд
Иран впервые за 44 года разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд
Такого не было со времен Исламской революции.
30.06.2023 18:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дейли Блинд покинул «Баварию»
Дейли Блинд покинул «Баварию»
У футболиста закончился контракт.
30.06.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
В минувшем сезоне на счету футболиста три забитых мяча.
30.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» попрощался с футболистом сборной Колумбии
В составе туринского клуба он пять раз становился чемпионом Италии.
30.06.2023 18:19
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ярошик заявил, что Личка помог ему возглавить «Оренбург»
Клуб подготовился к уходу главного тренера.
30.06.2023 18:17
Футбол
автор: Максим Скороходов
Испанская налоговая инспекция обвинила Малкома в неуплате налогов
Испанская налоговая инспекция обвинила Малкома в неуплате налогов
Долг бразильца перевалил за 800 тысяч евро.
30.06.2023 18:13
Футбол
автор: Александр Евграфов
Абаскаль заявил, что назвал сына русским именем из-за уважения к «Спартаку»
Ребенок наставника красно-белых появился на свет в конце мая.
30.06.2023 18:07
Футбол
автор: Максим Скороходов
Первый тренер Миранчука хочет видеть Алексея в «Барселоне»
Миранчуком интересуется «Верона».
30.06.2023 17:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Челси» предложил новый контракт защитнику Колвиллу
Футболистом интересуются в «Брайтоне».
30.06.2023 17:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.