Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» победить «Волгарь»

Футболисты московского «Локомотива» победили «Волгарь» в товарищеском матче, организованном в рамках предсезонной подготовки. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу железнодорожников.

В составе москвичей отличились Сергей Пиняев, Артем Дзюба, Вадим Раков и Алексей Батраков. За астраханскую команду забили Данила Смирнов и Тимур Жамалетдинов.

Этот матч стал дебютный в составе железнодорожников для Владислава Сарвели. Он появился на поле во втором тайме и не отличился результативными действиями.

Следующий товарищеский матч «Локомотив» проведет 6 июля против «Балтики».

Новый сезон российской премьер-лиги стартует 21-23 июля. В первом туре «Локомотив» на своем поле сыграет с казанским «Рубином».