ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

ФИФА обязала «Кардифф» полностью рассчитаться за погибшего футболиста

Общая сумма выплат составляет 17 млн евро.
30 июня 2023 19:40
автор: Александр Евграфов

Международная федерация футбола обязала валлийский клуб «Кардифф Сити» полностью рассчитаться с французским «Нантом» по трансферу Эмилиано Салы, сообщает французское издание L'Equipe.

По данным источника, «Кардиффу» придется произвести два последних платежа, чтобы завершить платеж в 17 млн евро. Разбирательство между двумя клубами длилось более четырех лет.

Нападающий «Нанта» Сала собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года. Клубы заключили договор, однако через два дня Сала трагически погиб во время перелета через Ла-Манш.

«Кардифф» отказался выплачивать всю сумму трансфера, мотивируя это тем, что футболист так и не сыграл за клуб. Однако ФИФА, а также Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону «Нанта», обязав «Кардифф» выплатить все 17 млн.

Расследование по делу гибели Салы, начатое прокуратурой Нанта в январе 2020 года, еще продолжается.

источник:
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Де Хеа покинет клуб
Сторонам не удалось договориться.
30.06.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
На женском чемпионате мира организаторы проведут судейский эксперимент
Об инициативе такого эксперимента в феврале говорил председатель судейского комитета ФИФА.
30.06.2023 20:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь Кейлор Навас может перейти из «ПСЖ» в «Интер»
Конец прошлого сезона 36-летний голкипер провел в аренде.
30.06.2023 20:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тарханов оценил шансы Коваленко заиграть в «Зените»
19-летний футболист подписал пятилетний контракт.
30.06.2023 19:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смольников может завершить карьеру футболиста
Смольников может завершить карьеру футболиста
Игорь покинул «Локомотив».
30.06.2023 19:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» победить «Волгарь»
Голы Дзюбы и Пиняева помогли «Локомотиву» победить «Волгарь»
Москвичи провели первый предсезонный товарищеский матч.
30.06.2023 19:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Иран впервые за 44 года разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд
Иран впервые за 44 года разрешил женщинам посещать футбольные матчи мужских команд
Такого не было со времен Исламской революции.
30.06.2023 18:45
Футбол
автор: Максим Скороходов
Дейли Блинд покинул «Баварию»
Дейли Блинд покинул «Баварию»
У футболиста закончился контракт.
30.06.2023 18:35
Футбол
автор: Александр Кожевников
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
Защитник «Оренбурга» Эктов перешел в «Краснодар»
В минувшем сезоне на счету футболиста три забитых мяча.
30.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.