ФИФА обязала «Кардифф» полностью рассчитаться за погибшего футболиста

Международная федерация футбола обязала валлийский клуб «Кардифф Сити» полностью рассчитаться с французским «Нантом» по трансферу Эмилиано Салы, сообщает французское издание L'Equipe.

По данным источника, «Кардиффу» придется произвести два последних платежа, чтобы завершить платеж в 17 млн евро. Разбирательство между двумя клубами длилось более четырех лет.

Нападающий «Нанта» Сала собирался подписать контракт с «Кардиффом» зимой 2019 года. Клубы заключили договор, однако через два дня Сала трагически погиб во время перелета через Ла-Манш.

«Кардифф» отказался выплачивать всю сумму трансфера, мотивируя это тем, что футболист так и не сыграл за клуб. Однако ФИФА, а также Спортивный арбитражный суд в Лозанне занял сторону «Нанта», обязав «Кардифф» выплатить все 17 млн.

Расследование по делу гибели Салы, начатое прокуратурой Нанта в январе 2020 года, еще продолжается.