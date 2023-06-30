Тарханов оценил шансы Коваленко заиграть в «Зените»

Российский тренер Александр Тарханов оценил возможности новичка «Зенита» Александра Коваленко.

- Думаю, что если ему будут доверять, он может составить конкуренцию. Коваленко — разумный парень. Никому не уступит в мобильности. Достаточно техничный, разбирается в ситуациях. Только пока не обладает бомбардирскими качествами. Но здесь сложно предполагать. Все-таки «Крылья» — это «Крылья», а «Зенит» — это «Зенит», - приводит «РБ-Спорт» слова Тарханова.

В минувшем чемпионате Коваленко выступал за «Крылья Советов» на правах аренды. Хавбек провел 30 матчей во всех турнирах. Коваленко забил два гола и отдал три результативные передачи.