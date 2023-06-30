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На женском чемпионате мира организаторы проведут судейский эксперимент

Об инициативе такого эксперимента в феврале говорил председатель судейского комитета ФИФА.
30 июня 2023 20:11
автор: Александр Евграфов

Арбитры женского чемпионата мира, который состоится в Австралии и Новой Зеландии, будут объяснять зрителям свои решения, принятые после просмотра видеоповторов, сообщает ESPN.

По данным источника, судьи должны будут через микрофон прокомментировать решения относительно удалений с поля, назначений пенальти или отмены взятия ворот. Подобное действо, призванное повысить прозрачность принимаемых решений, впервые применяется на турнире. Об этой инициативе в феврале говорил председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Женский чемпионат мира — 2023 пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим чемпионом является сборная США.

источник: ESPN
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