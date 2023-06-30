Вратарь «Манчестер Юнайтед» Де Хеа покинет клуб

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа станет свободным агентом, сообщает BBC.

По данным источника, руководству манкунианцев и голкиперу не удалось договориться о новом контракте. Несмотря на то, что в предыдущем соглашении была опция продления на один сезон, Де Хеа покинет «Манчестер Юнайтед», за который выступал с июля 2011 года, в качестве свободного агента. В 545 матчах за «МЮ» он пропустил 590 голов.

Ранее отмечалось, что 32-летний испанец не согласился на понижение зарплаты.