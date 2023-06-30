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«Факел» продлил контракт с бывшим гендиректором «Спартака»

Новый контракт рассчитан еще на год
30 июня 2023 20:42
автор: Александр Евграфов

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе продлил контракт с воронежским футбольным клубом, сообщается в официальном Telegram-канале клуба.

Новое соглашение с 40-летним Асхабадзе рассчитано до конца сезона-2023/24. Он занимает эту должность с июля 2019 года, добился выхода команды в Российскую премьер-лигу.

Ранее Асхабадзе работал в «Спартаке» с 2009 года, он занимал аналогичную должность в московском «Спартаке» с 1 февраля 2013 года до мая 2015 года. До 2019 года он работал в такой же должности армянского клуба «Бананц».

Также стало известно, что на год продлили контракты с клубом спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

«Факел» в минувшем сезоне смог сохранить прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах.

источник: ФК «Факел»
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