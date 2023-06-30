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«Севилья» собирается распродать весь основной состав команды

Клуб находится в отчаянном положении из-за долгов.
30 июня 2023 20:48
автор: Александр Евграфов

Испанская «Севилья» готова объявить о распродаже всех игроков основного состава из-за долгов, сообщает Marca.

По данным источника, общая сумма долга составляет около 90 млн евро. Журналисты отмечают, что президент «нервионцев» Пепе Кастро сообщил спортивным менеджерам, что из-за долга весь основной состав выставлен на трансфер. Ранее Кастро отметил, что решить проблему парой сделок не получится.

Предполагается, что финансовые проблемы клуба стали причиной отставки главного тренера Рамона Мончи, которого на тренерском мостике сменил Хосе Луис Мендилибар.

Минувший сезон «Севилья» завершила на 12-м месте.

источник: Marca
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