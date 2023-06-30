УЕФА одобрила выступление «Барселоны» в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Барселоне» участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Marca.

По данным источника, представители УЕФА завершили расследование коррупционного дела о выплатах «Барселоной» вознаграждений главе судейского комитета Хосе Негейре. Следствие считает, что «Барселона» несколько лет выплачивала ему деньги, а тот оказывал команде консультационные услуги.

Ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал о беседе с руководителем УЕФА Александером Чеферином по поводу возможного отстранения клуба из еврокубков.