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УЕФА одобрила выступление «Барселоны» в еврокубках

Организация изучила обстоятельства дела Негейры.
30 июня 2023 20:59
автор: Александр Евграфов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил «Барселоне» участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, сообщает Marca.

По данным источника, представители УЕФА завершили расследование коррупционного дела о выплатах «Барселоной» вознаграждений главе судейского комитета Хосе Негейре. Следствие считает, что «Барселона» несколько лет выплачивала ему деньги, а тот оказывал команде консультационные услуги.

Ранее президент каталонского клуба Жоан Лапорта рассказал о беседе с руководителем УЕФА Александером Чеферином по поводу возможного отстранения клуба из еврокубков.

источник: Marca
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