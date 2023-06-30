ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Жиго рассказал о своем отношении к Глушакову: мы постоянно разговаривали

Футболисты вместе выигрывали чемпионский титул в «Спартаке».
30 июня 2023 21:23
автор: Александр Шульгин

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, несколько сезонов игравший в московском «Спартаке», тепло отозвался о своем бывшем одноклубнике и капитане красно-белых Денисе Глушакове.

«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И когда я против него играл, мы постоянно разговаривали», - приводит слова французского футболиста Sport24.ru.

При этом Жиго признался, что сейчас не поддерживает связи с Глушаковым.

Напомним, кроме золота РПЛ француз также выигрывал Кубок и Суперкубок России в составе столичного клуба.

источник: Sport24.ru
«Я прессу особо не читаю». Жиго - о роли Заремы в «Спартаке»
Француз становился чемпионом в составе красно-белых.
30.06.2023 21:51
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Барселона» досрочно расторгла контракт с чемпионом мира 2018 года
Прошлый сезон французский футболист провел в аренде в «Лечче»
30.06.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» подписал долгосрочный контракт с нападающим из «Вильярреала»
Лондонский клуб получил и выгодную рассрочку платежей.
30.06.2023 21:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
УЕФА одобрила выступление «Барселоны» в еврокубках
Организация изучила обстоятельства дела Негейры.
30.06.2023 20:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Севилья» собирается распродать весь основной состав команды
Клуб находится в отчаянном положении из-за долгов.
30.06.2023 20:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Факел» продлил контракт с бывшим гендиректором «Спартака»
Новый контракт рассчитан еще на год
30.06.2023 20:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Де Хеа покинет клуб
Сторонам не удалось договориться.
30.06.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
На женском чемпионате мира организаторы проведут судейский эксперимент
Об инициативе такого эксперимента в феврале говорил председатель судейского комитета ФИФА.
30.06.2023 20:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
Вратарь Кейлор Навас может перейти из «ПСЖ» в «Интер»
Конец прошлого сезона 36-летний голкипер провел в аренде.
30.06.2023 20:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.