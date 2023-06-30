Жиго рассказал о своем отношении к Глушакову: мы постоянно разговаривали

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго, несколько сезонов игравший в московском «Спартаке», тепло отозвался о своем бывшем одноклубнике и капитане красно-белых Денисе Глушакове.

«Мой первый капитан в «Спартаке». Помню свой первый день в Москве. Он меня тепло поприветствовал. Хороший парень. Помню тот гол, который он забил на последних минутах в чемпионский сезон. Классный футболист. И когда я против него играл, мы постоянно разговаривали», - приводит слова французского футболиста Sport24.ru.

При этом Жиго признался, что сейчас не поддерживает связи с Глушаковым.

Напомним, кроме золота РПЛ француз также выигрывал Кубок и Суперкубок России в составе столичного клуба.