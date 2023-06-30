«Барселона» досрочно расторгла контракт с чемпионом мира 2018 года

«Барселона» досрочно расторгла контракт с французским защитником Самуэль Юмтити, сообщается на официальном сайте чемпионом Испании.

Стороны достигли соглашения о прекращении сотрудничества, которое было рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Минувший сезон французский футболист провел в аренде в итальянской Серии А, где выступал в составе «Лечче», проведя 25 матчей во всех турнирах.

Юмтити перешел в «Барселону» в 2016 году из «Лиона». Два года спустя в составе сборной Франции он стал чемпионом мира, однако потом футболиста начали преследовать травмы.

В составе «Барселоны» Юмтити дважды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок и дважды Суперкубок страны.