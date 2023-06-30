«Я прессу особо не читаю». Жиго - о роли Заремы в «Спартаке»

Защитник «Марселя», бывший футболист московского «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о роли Заремы Салиховой в столичном клубе и своем общении с ней.

«Я с ней пересекался, кажется, на моей последней игре за «Спартак». Тогда удалось поговорить. Она сказала: спасибо за все, что ты дал «Спартаку». Хороший был разговор. Я тоже пожелал ей всего лучшего.

В команде особо не видели ее. Она больше в прессе появлялась. А я прессу особо не читаю», - приводит слова игрока Sport24.ru.

Напомним, кроме золота РПЛ француз также выигрывал Кубок и Суперкубок России в составе столичного клуба.