«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем, не сыгравшим ни в одном матче за два сезона

Футбольный клуб «Ливерпуль» продлил контракт с вратарем команды Адрианом Кастильо, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

«Красный сейчас, всегда красный, я горд и счастлив быть частью команды еще один сезон», - цитирует пресс-служба «Ливерпуля» Кастильо.

Кастильо является запасным вратарем команды. Последний официальный матч за клуб он сыграл в июле 2022 года, в финале за Суперкубок Англии. Всего испанец 26 раз защищал ворота «Ливерпуля с 2019 года, когда перешел из «Вест Хэма». В двух последних сезонах английской премьер-лиги Адриан не сыграл ни одного матча.