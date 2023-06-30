Пономарев считает, что Чалову не стоит перебираться в Европу

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев считает, что Федору Чалову не стоит перебираться в Европу.

«Чалову лучше всего остаться в ЦСКА. Надо брать пример с Акинфеева, который никуда не дергался и никуда не хотел. Игорь — хороший пример для молодых футболистов. Зачем Чалову рваться куда-то? Он не такого уровня футболист, чтобы играть в Европе. Федор может себя проявить только в ЦСКА», - приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что на 25-летнего футболиста претендуют несколько европейских команд.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В сезоне-2022/2023 в составе армейцев он провел 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро. Ранее он играл один сезон за «Базель».