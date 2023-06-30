«Сельта» посвятила пост Валерию Карпину, упомянув из дуэт с Мостовым

«Сельта» в честь столетия клуба посвятила сообщение бывшему игроку команды Валерию Карпину.

«Карпин наделил «Сельту» геном соревнований, который смог вернуть команду в еврокубки после почти четверти века. В конце 90-х годов он сформировал дуэт мечты с другим россиянином — Александром Мостовым. Он забивал важные голы в исторических матчах клуба. Живая легенда «Сельты» - Валерий Георгиевич Карпин», — гласит сообщение в соцсетях клуба.

На счету Карпина 205 игр в составе клуба, в которых он забил 37 голов.