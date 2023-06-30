«Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за проста в поддержку ЛГБТ

Испанская «Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков в социальных сетях, сообщает Mundo Deportivo.

Причиной этого стали посты в поддержку ЛГБТ, опубликованные клубом. От этого же пострадали и другие испанские клубы Ла Лиги, однако именно «Барселона» потеряла больше всего.

«Барселона», на которую подписаны 122 млн читателей, в среднем набирала в день от 30 тыс. подписчиков, но потеряла 306 тыс. только за первые сутки. На второй день после публикации поста от аккаунта отписались еще 134 тысячи человек.

Примечательно, что «Реал» и «Атлетико» в акции участия не принимали.