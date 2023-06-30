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Стала известна дата суда над тренером «Пари Сен Жермена» по делу о расизме

Ранее специалист был помещен под арест.
30 июня 2023 22:57
автор: Александр Евграфов

Суд над главным тренером «Пари Сен-Жермен» Кристофом Галтье по делу о расизме состоится 15 декабря, говорится в заявлении прокуратуры города Ниццы.

Ранее сообщалось, что полиция Ниццы взяла 56-летнего Гальтье и его сына Джона Валовича-Гальтье под стражу для проведения допроса. По данным журналистов RMC Sport, позднее сын тренера был отпущен.

Галтье вменяется расовая нетерпимость на основании высказываний, предположительно сделанных им в конце сезона 2022 года, когда он возглавлял «Ниццу».

Тренер якобы заявил, что, 2учитывая реалии города, в команде не может быть столько чернокожих и мусульман». Дело было возбуждено в середине апреля. Если Галтье будет признан виновным, то ему может грозить до трех лет лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

источник: RMC Sport
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