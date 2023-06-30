Победитель Лиги чемпионов перешел из «Челси» в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» Рубен Лофтус-Чик перешел в итальянский «Милан», сообщается на официальном сайте «россонери».
Соглашение с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составляет около 21 млн евро, включая бонусы.
За «Челси» 27-летний полузащитник провел 155 матчей и стал автором 13 голов. В составе аристократов Лофтус-Чик выиграл Лигу Европы, стал двукратным чемпионом Англии, выиграл клубный чемпионат мира и стал обладателем Суперкубка УЕФА.ерес – 126 очков.
источник: ФК «Милан»