Мостовой считает, что Пиняев может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о перспективах Сергея Пиняева в составе «Локомотива» в следующем сезоне.

«Потенциально он может забить больше голов, чем Дзюба в новом сезоне. А там, кто знает, как все сложится на самом деле. Разве кто-то предполагал, что «Локомотив» в прошлом сезоне будет бороться за выживание? Поэтому нельзя ничего загадывать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги Пиняев принял участие в 27 встречах в составе «Локомотива», забив шесть голов и отдав три результативные передачи.