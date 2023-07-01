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«Спартак» ведет борьбу с французскими клубами за футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука

Красно-белые уже предложили 3 млн евро.
«Спартак» ведет борьбу с французскими клубами за футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука
01 июля 2023 08:26
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

«Спартак» хочет подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом пишет Sport24.ru.

По данным источника, красно-белые предложили за игрока 3 млн евро, однако руководство греческого гранда планирует выручить с его продажи не менее 5 млн евро.

Отмечается, что на футболиста также претендуют «Лилль» и «Нант», однако, французские клубы вряд ли решатся на сделку из-за финансовых требований «Олимпиакоса».

23-летний Рябчук перебрался в чемпионат Греции в январе 2021 года. Он является воспитанником «Порту», однако, за первую команду не провел ни одного матча.

В составе «Олимпиакоса» молдавский защитник отыграл 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

источник: Sport24.ru
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