«Спартак» ведет борьбу с французскими клубами за футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука

«Спартак» хочет подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука. Об этом пишет Sport24.ru.

По данным источника, красно-белые предложили за игрока 3 млн евро, однако руководство греческого гранда планирует выручить с его продажи не менее 5 млн евро.

Отмечается, что на футболиста также претендуют «Лилль» и «Нант», однако, французские клубы вряд ли решатся на сделку из-за финансовых требований «Олимпиакоса».

23-летний Рябчук перебрался в чемпионат Греции в январе 2021 года. Он является воспитанником «Порту», однако, за первую команду не провел ни одного матча.

В составе «Олимпиакоса» молдавский защитник отыграл 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.