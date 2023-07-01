ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с Давидом де Хеа

1 июля испанский вратарь стал свободным агентом.
Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с Давидом де Хеа
01 июля 2023 08:32
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике руководство своего бывшего клуба за ситуацию с испансиким голкипером Давидом Де Хеа, у которого 30 июня истек контракт с манкунианцами.

«Раньше это была любовь, теперь, возможно, это бизнес. Это разочаровывает, и я надеюсь, что все наладится», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что Де Хеа перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В минувшем сезоне голкипер провел 58 матчей за манкунианцев во всех турнирах, оставив ворота «сухими» в 25 играх.

источник: The Daily Mail
«Ливерпуль» оставил в команде 36-летнего Адриана
Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2024 года.
01.07.2023 08:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В Бразилии раскрыли детали переговоров между «Зенитом» и «Фламенго» по трансферу Клаудиньо
В Бразилии раскрыли детали переговоров между «Зенитом» и «Фламенго» по трансферу Клаудиньо
Клубы пока не могут прийти к соглашению.
01.07.2023 08:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» ведет борьбу с французскими клубами за футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука
«Спартак» ведет борьбу с французскими клубами за футболиста «Олимпиакоса» Олега Рябчука
Красно-белые уже предложили 3 млн евро.
01.07.2023 08:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Мостовой считает, что Пиняев может забить больше Дзюбы в новом сезоне РПЛ
Мостовой сделал неожиданный прогноз на битву двух форвардов.
30.06.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Победитель Лиги чемпионов перешел из «Челси» в «Милан»
Контракт превышает 20 миллионов евро.
30.06.2023 23:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стала известна дата суда над тренером «Пари Сен Жермена» по делу о расизме
Ранее специалист был помещен под арест.
30.06.2023 22:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за проста в поддержку ЛГБТ
«Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков из-за проста в поддержку ЛГБТ
Пострадали и другие испанские клубы.
30.06.2023 22:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Сельта» посвятила пост Валерию Карпину, упомянув из дуэт с Мостовым
«Сельта» посвятила пост Валерию Карпину, упомянув из дуэт с Мостовым
Карпин принял участие в 205 встречах в составе клуба.
30.06.2023 22:38
Футбол
автор: Александр Кожевников
Пономарев считает, что Чалову не стоит перебираться в Европу
Ходят слухи об интересе к Федору за границей.
30.06.2023 22:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.