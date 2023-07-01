Фердинанд раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за ситуацию с Давидом де Хеа

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике руководство своего бывшего клуба за ситуацию с испансиким голкипером Давидом Де Хеа, у которого 30 июня истек контракт с манкунианцами.

«Раньше это была любовь, теперь, возможно, это бизнес. Это разочаровывает, и я надеюсь, что все наладится», - приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Напомним, что Де Хеа перебрался в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Атлетико» в 2011 году. В минувшем сезоне голкипер провел 58 матчей за манкунианцев во всех турнирах, оставив ворота «сухими» в 25 играх.