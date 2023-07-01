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Роналду помог «Аль-Насру» найти нового главного тренера

Португалец лично вел переговоры.
01 июля 2023 09:18
автор: Артур Гичунцев

Новым главным тренером «Аль-Насра» станет португалец Луиш Каштру, работающий с «Ботафого». Об этом пишет ESPN.

По данным источника, специалист подпишет контракт на два года и будет получать 2,3 млн евро за сезон. В соглашение также включат пункт о пролонгации договора на один год.

Отмечается, что переговоры с Каштру вел нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду: именно он уговорил специалиста возглавить команду.

Напомним, в апреле 2023 года саудовский клуб уволил француза Руди Гарсию, после чего заявил, что в ближайшее время найдет нового наставника.

источник: «Советский спорт»
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