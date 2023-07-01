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Тетрадзе объяснил шестилетнюю паузу в тренерской карьере

Специалист возобновил деятельность на родине.
01 июля 2023 10:13
автор: Александр Шульгин

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе признался, что брал шестилетнюю паузу в своей тренерской карьере, потому что ждал серьезного предложения из России.

«Хотелось проанализировать все, что сделал, разобрать ошибки, которые мог совершать. В себе искал причину. Ждал серьезного приглашения из России, чтобы решать конкретную задачу. А в прошлом году я приехал в Тбилиси на Новый год, у меня здесь семья, дети учатся в школе, опять встретился с владельцем клуба «Сабуртало» и он, скажем так, окончательно меня уговорил, чтобы я принял команду», - приводит слова специалиста Bobsoccer.ru.

Напомним, Тетрадзе уже работал в России: в разные годы он возглавлял нижегородскую «Волгу», «Химки», «Жетысу», «Енисей» и «Тобол».

В настоящее время Омари работает в Грузии с «Сабуртало».

источник: Bobsoccer
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