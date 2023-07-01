Футбольный фанат завещал все свое имущество Неймару

Бразильский болельщик заявил, завещал все свое имущество нападающему «ПСЖ» Неймару.

«Мне нравится Неймар, я во многом отождествляю себя с ним. Я также очень ориентирован на семью, и его отношения с отцом во многом напоминают мне отношения с моим отцом, который умер. У меня не очень хорошее здоровье, по этой причине я понял, что мне некому оставить свое имущество. Я не хотел бы, чтобы правительство или родственники, с которыми я не лажу, забрали мои вещи. Знаю, что, прежде всего, он не жадный, что в наши дни бывает довольно редко», — приводит слова мужчины Metropoles.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Франции Неймар провел 20 матчей, забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач. Кроме того, в его активе шесть матчей, два гола и три ассиста в Лиге чемпионов.