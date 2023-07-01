Черчесов вспомнил матч с Испанией на ЧМ-2018 пять лет назад: это было видно по их лицам

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился своими воспоминаниями о победе над командой Испании в рамках 1/8 финала ЧМ-2018.

«Я не был уверен в победе, был уверен в том, что ребята морально готовы к игре против такого соперника. Это было видно по их лицам и по их поведению в раздевалке перед матчем. Перед игрой с Испанией ощущалось определенное напряжение, без чего объективно не обойтись на такой стадии турнира, но главное, что у ребят не просматривалось никакого мандража и преклонения перед таким титулованным соперником», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии послематчевых 11-метровых россияне оказались точнее.

На домашнем мундиале Россия под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, в котором уступила Хорватии также в серии пенальти.

Этот результат является лучшим для сборной России в ее новейшей истории.