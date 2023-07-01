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В «Локомотиве» прокомментировали информацию о расторжении контракта с Дзюбой

Ранее некоторые СМИ сообщили, что железнодорожники хотят расстаться с форвардом из-за его медийной активности.
01 июля 2023 12:07
автор: Степан Шереметьев

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию, что железнодорожники могут расторгнуть контракт с нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

К слову, контракт 34-летнего Артема Дзюбы с «Локомотивом «действует до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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