В «Локомотиве» прокомментировали информацию о расторжении контракта с Дзюбой

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию, что железнодорожники могут расторгнуть контракт с нападающим команды Артемом Дзюбой.

«Распространенная два дня назад информация не соответствует действительности. Вчера у нас был товарищеский матч на базе в Баковке с астраханским «Волгарем», Артем играл в первом тайме, забил гол», - приводит слова руководителя «Матч ТВ».

К слову, контракт 34-летнего Артема Дзюбы с «Локомотивом «действует до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.