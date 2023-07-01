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Агент Рябчука подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют «Лилль» и «Нант».
01 июля 2023 12:15
автор: Артур Гичунцев

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в «Спартак». Об этом заявил агент футболиста Жоа Перейра.

По словам менеджера, в эти дни игрок оценивает предложение красно-белых. Слова Перейры приводит Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что москвичи предложили за Рябчука 3 млн евро, однако, греки хотят выручить с его продажи не менее 5 млн евро.

23-летний защитник перебрался в «Олимпиакос» в январе 2021 года. Он является воспитанником «Порту», однако, за первую команду не провел ни одного матча.

В составе греческой команды молдавский защитник отыграл 120 матчей, забил 3 гола и отдал 10 голевых передач.

источник: Metaratings.ru
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