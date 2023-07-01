В расположение ЦСКА вернулись три игрока

ЦСКА объявил о возвращении трех футболистов в состав команды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, после отпуска к команде присоединились защитники Мойзес и Виллиан Роша, а также хавбек Бактиер Зайнутдинов. Футболисты уже приступили к подготовке к сезону.

Отметим, что 15 июля ЦСКА встретится в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Игра пройдет в Казани.

Добавим, что Мойзес и Роша перешил в московский клуб летом 2022 года. Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020-го.