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В расположение ЦСКА вернулись три игрока

Сезон чемпионата РПЛ стартует 22 июля.
01 июля 2023 13:06
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА объявил о возвращении трех футболистов в состав команды.

Как сообщает пресс-служба армейцев, после отпуска к команде присоединились защитники Мойзес и Виллиан Роша, а также хавбек Бактиер Зайнутдинов. Футболисты уже приступили к подготовке к сезону.

Отметим, что 15 июля ЦСКА встретится в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Игра пройдет в Казани.

Добавим, что Мойзес и Роша перешил в московский клуб летом 2022 года. Зайнутдинов выступает за ЦСКА с августа 2020-го.

источник: «Советский спорт»
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