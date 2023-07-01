В клубе из ОАЭ прокомментировали информацию об интересе к Кокорину

Спортивный директор «Шабаб Аль-Ахли» высказался о возможном подписании российского нападающего Александра Кокорина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что клуб, которым руководит бывший наставник «Локомотива» Марко Николич, готов выкупить футболиста у «Фиорентины».

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — цитирует Сабта Эссу Sport24.

В минувшем сезоне Александр выступал в составе «Ариса» на правах аренды.