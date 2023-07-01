Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова 

«Галатасарай» претендует на нападающего ЦСКА Федора Чалова. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своих соцсетях.

По информации источника, наставник «львов» Окан Бурук лично хочет видеть российского форварда в своем клубе. Согласно порталу Transfermarkt, 25-летний футболист оценивается в 12 миллионов евро.

Добавим, что Чалов является воспитанником академии ЦСКА. В сезоне-2022/2023 за московскую команду он сыграл 41 матч, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с красно-синими рассчитан до лета 2024 года.

По итогам прошедшего розыгрыша турецкой Суперлиги «Галатасарай» стал чемпионом страны.