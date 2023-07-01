Дзюба высказался о возможности продолжить футбольную карьеру в качестве тренера 

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что хочет начать тренерскую деятельность после завершения карьеры футболиста.

«Хочу попробовать себя в роли тренера. Все говорят, что это совсем другой мир. Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой», – приводит слова 34-летнего игрока железнодорожников «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в феврале 2023 года Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за столичную команду он сыграл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Сезон-2022/2023 красно-зеленые завершили на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 30 туров чемпионата.