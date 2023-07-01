ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Дзюба высказался о возможности продолжить футбольную карьеру в качестве тренера 

В этом году российскому форварду исполнится 35 лет. 
Дзюба высказался о возможности продолжить футбольную карьеру в качестве тренера 
01 июля 2023 16:23
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признался, что хочет начать тренерскую деятельность после завершения карьеры футболиста.

«Хочу попробовать себя в роли тренера. Все говорят, что это совсем другой мир. Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой», – приводит слова 34-летнего игрока железнодорожников «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в феврале 2023 года Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за столичную команду он сыграл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

Сезон-2022/2023 красно-зеленые завершили на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 30 туров чемпионата.

источник: «Спорт-Экспресс»
Главный тренер «Торпедо» рассказал об игровой схеме команды в следующем сезоне
Основной задачей черно-белые называют возвращение в премьер-лигу.
01.07.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ювентус» объявил о трансфере Тимоти Веа 
Сын легендарного футболиста присоединяется к туринской команде. 
01.07.2023 16:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сергей Семак: наличие большого количества игроков сборной в составе «Нефтчи» говорят о силе команды
Российский специалист с уважением отнесся к сопернику в преддверии очной встречи.
01.07.2023 16:23
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова 
Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова 
Игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Турции. 
01.07.2023 16:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Фенербахче» отметили важность участия клуба в турнире Кубок PARI Премьер
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.
01.07.2023 16:06
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Тренер «Нефтчи» – о матче с «Зенитом»: получить такого соперника на сборах очень сложно
Встреча состоится сегодня, 1 июля.
01.07.2023 15:48
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак рассказал о проблемах «Зенита» перед матчем с «Нефтчи»
Команды сыграют на «Кубке PARI Премьер».
01.07.2023 15:38
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».
01.07.2023 15:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В клубе из ОАЭ прокомментировали информацию об интересе к Кокорину
Форвард был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.
01.07.2023 14:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.