ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

«Ювентус» объявил о трансфере Тимоти Веа 

Сын легендарного футболиста присоединяется к туринской команде. 
01 июля 2023 16:37
автор: Глеб Шевяков

Нападающий Тимоти Веа перешел из «Лилля» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Отметим, что сумма сделки, а также условия соглашения американского игрока со «старой синьорой» остаются в данный момент неизвестными.

Ранее появилась информация, что 23-летний игрок обойдет туринцам в 12 миллионов евро.

Добавим, что Веа выступал за «Лилль» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне за «олимпийцев» он провел 32 матча и отличился двумя результативными передачами. Он является сыном Джорджа Веа, единственного африканского футболиста, которому удалось выиграть «Золотой мяч».

источник: ФК «Ювентус»
Главный тренер «Торпедо» рассказал об игровой схеме команды в следующем сезоне
Основной задачей черно-белые называют возвращение в премьер-лигу.
01.07.2023 16:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Семак: наличие большого количества игроков сборной в составе «Нефтчи» говорят о силе команды
Российский специалист с уважением отнесся к сопернику в преддверии очной встречи.
01.07.2023 16:23
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Дзюба высказался о возможности продолжить футбольную карьеру в качестве тренера 
Дзюба высказался о возможности продолжить футбольную карьеру в качестве тренера 
В этом году российскому форварду исполнится 35 лет. 
01.07.2023 16:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова 
Тренер «Галатасарая» лично заинтересован в трансфере Чалова 
Игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Турции. 
01.07.2023 16:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Фенербахче» отметили важность участия клуба в турнире Кубок PARI Премьер
Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге.
01.07.2023 16:06
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Тренер «Нефтчи» – о матче с «Зенитом»: получить такого соперника на сборах очень сложно
Встреча состоится сегодня, 1 июля.
01.07.2023 15:48
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак рассказал о проблемах «Зенита» перед матчем с «Нефтчи»
Команды сыграют на «Кубке PARI Премьер».
01.07.2023 15:38
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Семак подтвердил желание Вендела покинуть «Зенит»
Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Рома».
01.07.2023 15:11
Футбол
автор: Артур Гичунцев
В клубе из ОАЭ прокомментировали информацию об интересе к Кокорину
Форвард был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.
01.07.2023 14:58
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.