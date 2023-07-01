«Ювентус» объявил о трансфере Тимоти Веа 

Нападающий Тимоти Веа перешел из «Лилля» в «Ювентус». Об этом сообщает пресс-служба «бьянконери».

Отметим, что сумма сделки, а также условия соглашения американского игрока со «старой синьорой» остаются в данный момент неизвестными.

Ранее появилась информация, что 23-летний игрок обойдет туринцам в 12 миллионов евро.

Добавим, что Веа выступал за «Лилль» с лета 2019 года. В прошедшем сезоне за «олимпийцев» он провел 32 матча и отличился двумя результативными передачами. Он является сыном Джорджа Веа, единственного африканского футболиста, которому удалось выиграть «Золотой мяч».