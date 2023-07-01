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Главный тренер «Торпедо» рассказал об игровой схеме команды в следующем сезоне

Основной задачей черно-белые называют возвращение в премьер-лигу.
01 июля 2023 16:38
автор: Александр Евграфов

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет заявил, что игровая схема команды не изменится в предстоящем сезоне.

«Мы будем играть близко к тому, как играли в последних трёх матчах в Премьер-лиге. Мне нравится эта тактика. Она может быть основана на трёх, может быть, на четырёх защитниках, но стиль игры будет тем же самым. Сейчас достаточно времени, чтобы более подробно отработать действия каждого из игроков», - цитирует Клотета пресс-служба команды.

По словам специалиста, главная цель предсезонных матчей – это организация команды. В настоящее время игроки «Торпедо» находятся на сборах, идет работа над интенсивностью и качеством игры.

«Торпедо» провело два товарищеских матча в рамках предсезонных сборов, уступив «Нефтехимику» со счетом 1:2 и сыграв вничью с «Акроном» - 2:2. По итогам минувшего сезона «Торпедо» покинуло российскую премьер-лигу.

источник: «Советский спорт»
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