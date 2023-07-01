ФИФА изменит правило определения положения «вне игры»

Международная федерация футбола (ФИФА), а также Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работают над изменением правила определения положения «вне игры», сообщает Mundo Deportivo.

Новая трактовка правил будет определять офсайд, когда все тело атакующего игрока в момент паса находится ближе к воротам, чем тело защищающегося футболиста. Если же часть тела атакующего находится на одной линии с последним обороняющимся, то офсайд фиксироваться не будет.

Такой подход к трактовке правила уже обсуждался в ходе последних заседаний совета ФИФА. Предполагается, что изменения в правилах послужат увеличению зрелищности футбола и придадут еще больше динамики матчам.

Опробование нового правила начнут с низших дивизионов чемпионатов Италии, Швеции и Нидерландов, а позднее предполагается внедрить его в высшие дивизионы всех турниров.