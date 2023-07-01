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Известный агент рассказал, способен ли защитник «Олимпиакоса» Рябчук усилить «Спартак» 

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в услугах молдавского игрока.
01 июля 2023 16:59
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о слухах, согласно которым «Спартак» планирует подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

Ранее агент 25-летнего футболиста сообщил, что московский клуб проявляет интерес к его клиенту.

«Я знаю этого футболиста, видел его игры. Интересный игрок, но в Португалии он не смог себя проявить. Думаю, что несмотря на это, у него есть большие возможности. Рябчук вполне сможет усилить «Спартак». У него есть все качества, чтобы показать себя в России», — приводит слова Барбозы «Спорт-Экспресс».

Добавим, что Рябчук выступает за «Олимпиакос» с января 2021 года. В сезоне-2022/2023 он провел за греческую команду 45 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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