«Торино» нашел замену Алексею Миранчуку в «Лестере»

«Торино» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Лестера» Денниса Прата в том случае, если команда не сможет договориться с «Аталантой» о выкупе Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttosport.

Как утверждается источник, туринский клуб предпримет попытку подписать бельгийского хавбек в летнее трансферное окно, если россиянин вернется в расположение команды Джана Гасперини.

Добавим, что Прат принадлежит «Лестеру» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 в составе «лис» он принял участие в 27 играх, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Он уже выступал за «Торино» на правах аренды в 2021 году. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь миллионов евро.