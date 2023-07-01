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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии объявил о завершении карьеры

Футболист выступал за манкунианцев с 2009 по 2015 годы.
01 июля 2023 17:41
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Уотфорда» Том Клеверли завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Сообщается, что причиной такого решения 33-летнего хавбека стала частая травматичность игрока в последние годы.

Добавим, что Клеверли является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего за карьеру в составе «красных дьяволов» он провел 79 матчей, в которых забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Также на его счету 13 встреч за сборную Англии, в которых он отличился тремя ассистами.

По итогам сезона-2022/2023 «Уотфорд» занял 11-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, записав на свой счет 63 очка.

источник: «Советский спорт»
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